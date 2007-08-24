Книжный магазин обещает скидки покупателям, которые придут в вышиванках

В Тернополе скидки на 5% обещают руководители книжного магазина “Ярослав Мудрый” всем покупателям, которые придут 24-26 августа в вышиванках.

Как рассказал корреспонденту УНИАН менеджер издательства “Учебники и пособия”, которое является владельцем магазина, Виталий КАРПА, скидка будет действовать на все книги. “Независимо, художественная это литература, научная, современная художественная, или методическая - на все будет действовать 5-процентная скидка”, - сообщил он.

Кроме того, всем Иваннам в книжном магазине обещают 10% скидки. “Просто рифмовалось «Кожній Іванці у вишиванці», такая игра слов. К тому же, это красивое редкое украинское имя”, - объяснил такую инициативу В.КАРПА.

Он заметил, что в будущем книжный магазин будет устраивать подобные акции, от которых могли бы выиграть и люди с другими именами.