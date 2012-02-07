Краматорск: "Алчевска" нет и не будет

В Краматорске Донецкой области после прорыва теплотрассы без тепла остаются 64 дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В городской больнице восстановлено теплоснабжение.

В городе продолжается ликвидация последствий аварии в системе теплообеспечения домов.

Заместитель губернатора Донецкой области Валерий ЛУКАШЕНКО, который находится на месте аварии и руководит процессом, заявил: «Алчевска нет и не будет. Ни одна система жилого фонда, соцкультбыта не разморожена. После аварии своевременно был сброшен теплоноситель. Все контролируется. Неразрешенных вопросов нет».

Специалисты прогнозируют, что до конца дня тепло в домах будет восстановлено.

Как сообщал УНИАН, авария на теплотрассе в Краматорске произошла 6 февраля в 17.00. В результате аварии от теплоснабжения были отключены 191 многоэтажный жилой дом, 4 больницы, 6 школ и 5 детских садов. 6 февраля в 20.00 аварийные бригады ликвидировали прорыв на теплотрассе, после чего было начато постепенное подключение домов к теплоснабжению.