Ни копейки на повышение зарплат и пенсий нет

Председатель Политсовета Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО напоминает, как в начале года Виктор ЯНУКОВИЧ и Николай АЗАРОВ заявляли, что “ни одной копейки на повышение зарплат и пенсий нет”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, на митинге в Купянске в Харьковской области, В.КИРИЛЕНКО сказал: “Правительство ЯНУКОВИЧА должно было справедливо повысить пенсии и зарплаты с первого января текущего года, а не “прозревать” в канун выборов и строить на этом свою избирательную кампанию”.

По словам председателя Политсовета Блока “Наша Украина – Народная самооборона”, “полгода тому назад ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ, представляя бюджет на 2007 год, говорили о том, что ни одной копейки на повышение зарплат и пенсий нет. И даже выдал крылатую фразу, мол, сколько же это пенсионерам нужно выпить кефиру, чтобы построить один новый мост”.

По словам В.КИРИЛЕНКО, “это он намекал на то, что нужно за чей-то счет мосты строить, а нормальное правительство должно было и пенсии и зарплаты повышать, и мосты строить не за счет пенсионеров, а за счет того, чтобы их кланы меньше денег разворовывали”.

“В то же время, - отметил В.КИРИЛЕНКО, - по подсчетам наших экономистов, в бюджете были средства, чтобы с 1 января повысить минимальную пенсию с 380 до 407 гривен”.

“Очевидно, что у простого украинского пенсионера забрали в январе 27 гривен, в феврале - 27 гривен, и в марте - 27 гривен. То есть за первый квартал 81 гривну. Вот это и есть правда о социальной политике ЯНУКОВИЧА”, - отметил председатель Политсовета НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 11 декабря 2006 года ветировал Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год». Глава государства требовал установления минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума. При этом он подчеркнул, что по расчетам экспертов, прожиточный минимум на 1 января будет составлять 405 грн., а в бюджете заложено 385 грн.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня в Украине проживает 2 млн. пенсионеров, у которых пенсия ниже прожиточного минимума. По его словам, еще 8 млн. пенсионеров получают пенсию, которая равняется прожиточному минимуму.

15 декабря в 2006 г. первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что правительство никогда не согласится с изменением идеологии бюджета на 2007 год. Он подчеркнул, что бюджет, принятый парламентом, - «бюджет социальный, бюджет развития». По его словам, сейчас идут разговоры о том, что якобы существуют проекты, от которых можно и нужно отказаться, и что «экономику нужно развивать через увеличение употребления нашими пенсионерами кефира». «Сколько нужно кефиру дополнительно выделить нашим пенсионерам, чтобы построить мост через Днепр? - сказал Н.АЗАРОВ. - Это абсолютно абсурдные идеи, при которых бюджет развития превращается в бюджет проедания, и это приведет к краху нашу экономику». По его словам, правительство никогда не сможет согласиться с таким подходом.

В результате, после неоднократных настояний Президента правительство согласилось повысить пенсии с 1 апреля 2007 года.