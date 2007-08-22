От пожара близ железной дороги взорвались 10 старых боеприпасов

В Запорожской области в результате пожара в лесополосе у железнодорожной станции "Верхний Токмак-2" сдетонировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Информацию о ЧП сегодня УНИАН официально подтвердили в Запорожском территориальном управлении МЧС.

"Действительно, 21 августа в 11.15 около ж.д. станции "Верхний Токмак-2" (Черниговский р-н Запорожской области) в 25 метрах от железнодорожного полотна произошло возгорание в лесополосе. Во время пожара в результате влияния высокой температуры сдетонировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны", - сообщили в МЧС.

По информации помощника начальника ГУ МЧС в Запорожской области Юлии БАРЫШЕВОЙ, согласно сообщению, поступившему в МЧС от начальника Черниговского райотдела милиции Александра КОБЦА, "всего прозвучало 10 взрывов".

"Учитывая тот факт, что на данном месте во время ВОВ был разбомблен состав с боеприпасами, возникло предположение о том, что из-за высокой температуры снаряды, оставшиеся под землей, начали детонировать. В связи с этим движение поездов на ж.д. станции "Верхний Токмак-2" было приостановлено. На место происшествия прибыла пиротехническая группа в составе 5 человек, которые изъяли и уничтожили 11 артснарядов, 1 минометную мину, 6 взрывателей и гранату РГ-42 времен ВОВ", - сообщила Ю.БАРЫШЕВА.

Согласно официальным данным Запорожского теруправления МЧС, к нарушению графика движения поездов ЧП не привело.