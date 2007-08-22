Яценюк: переговоры о поставках российского газа в Украину сорваны

Министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что переговоры о поставках российского газа в Украину практически сорваны:

Об этом А.ЯЦЕНЮК сказал в интервью радио “Свобода”.

“Я как министр направил соответствующую информацию Президенту Украины и премьер-министру Украины о фактическом срыве переговорного процесса. Ведь по межгосударственному соглашению у нас уже должен быть готов и подписан протокол о поставках газа на 2008 год, что сделано не было, потому что ни директив нет, ни состава правительственной делегации”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

“Возможно, кто-то какие-то переговоры проводит, но тогда такие переговоры носят неофициальный характер”, - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 21 августа председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Евгений БАКУЛИН заявил, что Украина и Россия ведут переговоры о возможных вариантах обмена активами в нефтегазовой сфере. В частности, речь идет о возможности передачи РФ части газотранспортной системы Украины. По его мнению, это позволит Украине принять участие в разработке месторождений на территории РФ.

Сегодня, 22 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на этот счет заявил, что не давал мандата на переговоры между Россией и Украиной в газотранспортной сфере.

“Мандат на такой вариант переговоров я не давал, и то, что заявил этот господин, не имеет никаких правовых оснований”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.