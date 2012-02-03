Как оздоровить ситуацию в ферросплавной отрасли

Промышленным предприятиям, производственный цикл которых предполагает потребление большого объема электроэнергии, следует разрешить заключать прямые договора с энергогенерирующими компаниями.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-министр промышленной политики Украины Валерий МАЗУР, комментируя ситуацию, сложившуюся на некоторых ферросплавных предприятиях Украины после повышения тарифов на электроэнергию с 1 января текущего года.

Как отметил В.МАЗУР, ферросплавные заводы представляют для экономики Украины большую ценность. «Их необходимо сохранить, как и марганцевые ГОКи, обеспечивающие ферросплавщиков сырьем. Сейчас энергорынок продает ферросплавным предприятиям электроэнергию с заведомо высокой рентабельностью для себя. Заводам же приходится работать либо в ноль, либо в убыток, естественно это приведет к их остановке. Но государству это крайне невыгодно, - сказал В.МАЗУР. - Когда-то практика прямых договоров между производителями и потребителями электроэнергии была достаточно широко распространена в Украине, и я думаю, что ее возобновление было бы правильным. Государство должно разрешить такие договора для энергоемких производств, в том числе, и ферросплавных предприятий. Это позволило бы им получать электроэнергию напрямую от производителя, минуя всевозможных посредников».

Еще одним вариантом оздоровления ситуации в ферросплавной отрасли В.МАЗУР видит введение дифференцированного тарифа на электроэнергию для ее предприятий. «Тут необходимо прийти к компромиссу. Цена электроэнергии для ферросплавных предприятий и стоимость ферросплавов на мировом рынке должна коррелироваться, для того чтобы всем было выгодно работать - и энергетикам и ферросплавщикам. Никто не должен терпеть убытки».

Комментируя ситуацию с ростом импорта ферросплавов в Украину, В.МАЗУР высказался за введение ограничений на импорт этой продукции. «Я считаю, что пора ставить заслоны на пути импортных ферросплавов. Я помню, как в середине 1990-х годов Украина только-только начала завозить ферросплавы в США, и сразу же против нас была возбуждена куча антидемпинговых расследований. Как только рост импорта превышает 3% в год, это уже давление на рынок, и власти имеют право вводить ограничительные меры. У нас же этот показатель давно превышен, но государство так и не воспользовалось своим правом защитить внутреннего производителя», - констатировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, в результате роста цен на электроэнергию ПАО «Запорожский завод ферросплавов» сократило загрузку мощностей с 70% (по состоянию на начало 2011 года) до 40%. За 2011 год ЗЗФ был вынужден уволить 1 400 работников. Средняя зарплата на предприятии сократилась на 20%.

ПАО «Запорожский завод ферросплавов» на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления.