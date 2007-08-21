Шуфрич: слова Ющенко оскорбляют пожарных

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ отмечает, что “во время визита в штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации в Херсонской области Виктор ЮЩЕНКО высоко оценил действия пожарных”. Об этом он заявил сегодня в Кировоградской области, отвечая на вопросы журналистов (которые присутствовали и лично слышали слова благодарности спасателям от Президента), как могло так случиться, что несколькими часами позже В.ЮЩЕНКО дал очень низкую оценку действиям МЧС по тушению пожара в Херсонской области, как сообщают СМИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по словам Н.ШУФРИЧА, “мы защитили 5 населенных пунктов, локализовали пожар, фактически его потушили. Во время моего разговора с В.ЮЩЕНКО, он поблагодарил и отметил высокий уровень подготовки спасателей”.

“Лично я, - отметил министр, - горжусь ими, благодарен за ту самоотверженную работу, которая была сделана ими вчера, сегодня ночью и продолжается сейчас. И я никому не позволю спекулировать на безопасности наших граждан и сохранении благосостояния нашей страны”. По убеждению Н.ШУФРИЧА, “те высказывания, которые позже сказал В.ЮЩЕНКО журналистам, оскорбляют тех людей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, не позволили огню перекинуться на населенные пункты”.

По словам министра, “если бы это касалось меня лично, я бы проигнорировал и промолчал относительно этой оценки, но это касается спасателей, которые самоотверженно ликвидировали эту чрезвычайную ситуацию и реальную угрозу. Они делали это не ради Президента, кто бы им ни был, а ради людей. И задача, которая была на них возложена – выполнена”.