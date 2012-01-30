Бориса Олийныка выдвинули на Нобелевскую премию

Шведская академия, занимающаяся Нобелевской премией в области литературы, получила официальное представление Национальной Академии наук Украины за подписью Бориса Патона о выдвижении кандидатом на получение Нобелевской премии 2012 поэта-академика Бориса Олийныка. Об этом сообщает "Буквоед".

В октябре 2011 года во время юбилейного вечера, посвященного 100-летию творческой деятельности классика сербской литературы, Нобелевского лауреата И. Андрича, было произнесено предложение о выдвижении на соискание Нобелевской премии в области литературы в 2012 году действительного члена Национальной Академии наук Украины Бориса Олийныка. На этом собрании организовалась инициативная группа из числа представителей творческой и научной интеллигенции, которая провела в ноябре-декабре 2011 года публичное обсуждение этого предложения. Инициатива была обнародована через средства массовой информации.