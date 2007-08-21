Сегодня вечером военные оркестры раскроют праздничные секреты

Сегодня в 21.00 в Киеве на Крещатике и Майдане Незалежности состоится генеральная репетиция военных оркестров, которые будут принимать участие 24 августа в торжественном прохождении, плац-концерте и концертно-театрализованном выступлении, посвященным 16-й годовщине Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, в репетиции примут участие почти 1200 музыкантов из 25 военно-музыкальных коллективов, которые 24 августа на Майдане Незалежности продемонстрируют свое музыкальное мастерство перед руководством государства, киевлянами и гостями столицы Украины.

Это, в частности, военные музыканты образцово-показательного оркестра ВСУ, оркестра Почетного караула Министерства обороны, военно-музыкального центра Сухопутных войск ВСУ, Центров военно-музыкального искусства из Львова и Одессы, оркестра штаба Военно-Морских Сил ВСУ, Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВСУ, военных оркестров Национальной академии обороны Украины и высших военных учебных заведений, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, а также музыкальных коллективов управлений армейских корпусов и соединений.

Художественным руководителем торжественного прохождения военных оркестров, плац-концерта и концертно-театрализованного выступления назначен начальник военно-музыкального управления Генерального штаба ВСУ – главный военный дирижер Вооруженных Сил Украины, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины генерал-майор Владимир ДЕРКАЧ.