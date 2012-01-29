Подросток «заминировал» центральный автовокзал Киева

Вчера в Киеве в милицию по спецлинии “102” позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в здании центрального автовокзала заложена взрывчатка.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, на время проведения обследования из указанного здания были эвакуированы пять человек. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Принятыми мерами установлено, что это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений сделал 13-летний подросток из города Умань Черкасской области.