Янукович показал Путину украинские самолеты
12:04, 21 августа 2007Общество
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Открылся МАКС-2007
Президент России Владимир ПУТИН сегодня, находясь на Международном авиакосмическом салоне “МАКС-2007”, который открылся сегодня в подмосковном городе Жуковский, посетил экспозицию Государственного авиастроительного концерна «Авиация Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, Президент России внимательно ознакомился с экспозицией в сопровождении премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и главы Правления ГАК Олега ШЕВЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, АНТК им. О.К.Антонова представит на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2007 региональный реактивный самолет нового поколения Ан-148-100.
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