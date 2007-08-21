Янукович показал Путину украинские самолеты

Президент России Владимир ПУТИН сегодня, находясь на Международном авиакосмическом салоне “МАКС-2007”, который открылся сегодня в подмосковном городе Жуковский, посетил экспозицию Государственного авиастроительного концерна «Авиация Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, Президент России внимательно ознакомился с экспозицией в сопровождении премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и главы Правления ГАК Олега ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, АНТК им. О.К.Антонова представит на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2007 региональный реактивный самолет нового поколения Ан-148-100.