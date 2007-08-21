40% украинцев хотят уехать в другую страну (соцопрос)

Большинство из тех, кто с удовольствием покинул бы пределы Украины, оставаться за границей на свою жизнь не собирается, а вот 13,3% наших сограждан домой бы никогда не возвращались.

Центр социальных исследований "София" огласил результаты социологического опроса жителей Украины, одним из пунктов которого было: хотели бы вы уехать в другую страну? Как разъяснил “Сегодня” руководитель социологических программ центра Александр Левцун, опрос проводился методом случайной многоступенчатой выборки и проведения интервью на дому у граждан старше 18 лет во всех областях Украины, АР Крым, Киеве и Севастополе и охватил 130 населенных пунктов. Опрошено 2017 респондентов, статистическая погрешность 2,2%.

Как оказалось, 40% украинцев хотели бы выехать в другую страну, из них 26,6% респондентов — временно, а 13,3% — желают уехать навсегда. Однако 54,9% опрошенных не хотели бы выезжать из Украины, даже ненадолго. Из других вопросов выделим то, что свыше двух третей (67,4%) участников опроса в той или иной степени гордятся тем, что являются гражданами Украины. "Скорее не гордятся" украинским гражданством 17,2% респондентов, а "совсем не гордятся" — 9,7%.

Большинство граждан Украины считают День независимости праздником, причем для 42% он официальный, а для 11,3% — "народный". Однако для 42,5% опрошенных 24 августа — просто выходной день. Интересно, что каждый третий (34,1%) — за два государственных языка: украинский и русский.