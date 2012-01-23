В Харькове сын убил мать, а тело спрятал в контейнер для мусора

В Харькове по подозрению в убийстве женщины, останки которой обнаружили в центре города, задержан ее сын.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

26-летний харьковчанин сознался в совершении преступления. Мотивом убийства стал бытовой конфликт между ним и его матерью, которая приехала в гости. Вещественные доказательства изъяты, теперь по данному факту проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, 19 января в одном из контейнеров для мусора на улице Данилевского в центре Харькова были обнаружены окровавленные фрагменты тела пожилой женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).