В Тернопольской области от холода скончался пенсионер

В Тернопольской области вследствие переохлаждения погиб 63-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел вчера в селе Конопковка Теребовлянского района.

Тело мужчины обнаружили односельчане. Медики установили, что причиной смерти стало общее переохлаждение.

Кроме этого, вчера в Козовскую центральную районную больницу была госпитализирована 62-летняя местная жительница. Врачи установили у нее общее переохлаждение, отморожение кистей рук и стоп.