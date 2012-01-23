В Тернопольской области от холода скончался пенсионер
09:46, 23 января 2012Общество
1081 0
Тело обнаружили односельчане
В Тернопольской области вследствие переохлаждения погиб 63-летний мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел вчера в селе Конопковка Теребовлянского района.
Тело мужчины обнаружили односельчане. Медики установили, что причиной смерти стало общее переохлаждение.
Кроме этого, вчера в Козовскую центральную районную больницу была госпитализирована 62-летняя местная жительница. Врачи установили у нее общее переохлаждение, отморожение кистей рук и стоп.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter