Найдено захоронение одного из военных руководителей УНР

В Тернополе по случаю празднования Дня Соборности Украины почтили военных руководителей Украинской народной республики.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, заместители городского председателя, руководители управлений и отделов, депутаты городского совета, которые возложили цветы к захоронениям военных УНР на Микулинецком кладбище.

В частности, цветами и молебном почтили полковника Генерального штаба УНР Евгения Мишковского, подполковника, начальника разведки украинских сечевых стрелков, украинской галицкой армии, Действующей Армии УНР Андрея Клима, генерала-хорунжего УНР, заместителя военного министра Павла Кудрявцева.

«Одна из самых больших улиц нашего города названа в честь провозглашения Акта Соединения. И в этом заложено значение, которое сегодняшние поколения тернополян хочет передать нашим потомкам. Мы хотим передать нашим потомкам понимание ценности единой Украины, Украины сильной, могучей, развитой. Украины, которая достойна тех жертв, которые были принесены поколениями борцов-героев», – отметил С. НАДАЛ.

Он прибавил, что лишь недавно историки выяснили, что генерал П.Кудрявцев похоронен в Тернополе на Микулинецком кладбище.

«Сегодня мы поставили временную табличку, а вскоре здесь будет стоять мемориальная таблица с информацией об украинском генерале», – пообещал С.НАДАЛ.