Погода на воскресенье

22 января в Украине, по прогнозам синоптиков, облачно, будет идти снег. В центральных областях, а ночью и в северных ожидается сильный снег, в южной части - сильный мокрый снег и дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Будет наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на Левобережье местами гололед.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-восточный, в западной части западный, 7-12 м/с, на востоке и юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°, в восточных областях 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; в южных областях на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла.

В Киеве и области будет идти снег, мокрый снег, ночью сильный, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7°, днем 0-5° мороза. По г. Киеву температура ночью 3-5°, днем 0-2° мороза.