Посетитель кафе открыл стрельбу по людям и проломил двери топором

Сегодня ночью в пригороде Гайсина Винницкой области в придорожном кафе милиция задержала мужчину по подозрению в совершении злостного хулиганства с применением огнестрельного оружия.

Как сообщает Сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области, выяснено, что между 36-летним задержанным и другим посетителем кафе возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой мужчина достал пистолет для отстрела резиновых пуль и произвел несколько выстрелов, причинив одному из посетителей кафе рваную рану щеки.

После этого задержанный вышел из заведения и вернулся уже с охотничьим карабином и начал стрелять по помещению кафе, повредив при этом окна, двери, холодильные камеры. Во время стрельбы никто из людей не пострадал.

Посетители заведения и персонал закрылись изнутри и вызвали милицию. До приезда правоохранителей хулиган топором повредил двери.

У задержанного, который находился в состоянии алкогольного опьянения, милиция изъяла охотничий карабин АКМС и устройство для отстрела резиновых пуль ФОРТ-12Р, которые, как выяснилось, находились у него на законных основаниях. Оружие направлено на экспертизу.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

В отношении него по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) возбуждено уголовное дело.