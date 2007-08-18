Пожарные впервые выехали на ликвидацию осиного роя

Пожарные Полтавы впервые в своей истории проводили ликвидацию осиного роя на балконе одной пятиэтажки в центре города. Об этом УНИАН сообщил инспектор ГУ МЧС Украины в Полтавской области Виталий Шкаревский.

Осы облюбовали балкон, и хозяева боялись даже выходить на него. Часто осы кусали жителей дома. Так и в этот раз оса укусила девочку, живущую этажом ниже. Это переполнило чашу терпения жителей дома и они позвонили 01.

Чтобы бороться с осами, спасатели надели костюмы химзащиты. Как только командир отделения и санврач-спасатель начали срывать доски пола, их сразу облепили сотни ос. Итог схватки решили два флакона дихлофоса.