Коллектив «Укрпатента» угрожает забастовкой

Трудовой коллектив «Укрпатента» заявляет, что государственная система правовой охраны интеллектуальной собственности под угрозой уничтожения, и готов начать бессрочную забастовку.

Об этом говорится в открытом письме коллектива Государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности» («Укрпатента») к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины, сообщила УНИАН председатель профсоюзного комитета ГП Елена ЛЕВИЧЕВА.

«Уже почти восемь месяцев украинская система правовой охраны интеллектуальной собственности находится в состоянии коллапса, вызванном, как считает трудовой коллектив «Укрпатента», незаконными действиями со стороны Госслужбы интеллектуальной собственности», - сказала председатель профсоюза.

По словам Е.ЛЕВИЧЕВОЙ, «руководитель Госслужбы интеллектуальной собственности Николая ПАЛАДИЙ, вопреки государственным интересам Украины, активно принимает меры с целью создания надгосударственного органа СНГ со штаб-квартирой в Москве в сфере регистрации «евразийских» торговых марок и присоединения к Евразийской патентной конвенции».

Это «сделает невозможным дальнейшее существование «Укрпатента», приведет к оттоку из Украины в Российскую Федерацию средств, получаемых за проведение экспертиз и выдачу патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности, и уничтожит перспективу получения «Укрпатентом» статуса Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы», отмечает Е.ЛЕВИЧЕВА.

В профсоюзе сообщили, что на предприятии уже незаконно уволили директора «Укрпатента» Аллу ЖАРИНОВУ и всех ее заместителей, а также ряд специалистов, которые пытались выражать свое возмущение по поводу планомерного уничтожения «Укрпатента».

Как рассказала Е.ЛЕВИЧЕВА, реакцией почти семисот специалистов «Укрпатента» стала внеочередная конференция трудового коллектива, которую работникам удалось провести под стенами предприятия 11 января 2012 года. Коллектив единогласно выразил недоверие руководителю Госслужбы Н.ПАЛАДИЮ и его заместителям, временно исполняющему обязанности директора «Укрпатента» Юрию ПЕТРОВУ, а также выдвинул требования по отмене приказов о незаконных увольнениях работников «Укрпатента».

Е.ЛЕВИЧЕВА также сообщила, что в августе 2011 года уже были попытки председателя Госслужбы М.ПАЛАДИЯ реструктуризировать государственное предприятие «Украинский институт промышленной собственности». Но в ситуацию, по просьбе работников предприятия, вмешался премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, который поручил министру образования Украины Дмитрию ТАБАЧНИКУ удовлетворить требования трудового коллектива. На полгода попытки уничтожения предприятия были прекращены, однако сейчас давление на предприятие и трудовой коллектив со стороны Госслужбы возобновлено, говорят в профсоюзе. В связи с этим трудовой коллектив «Укрпатента» «готов начать бессрочную забастовку в пределах действующего законодательства», сообщила председатель профсоюзного комитета предприятия Е.ЛЕВИЧЕВА.