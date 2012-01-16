В «Борисполе» снегопада не испугались

Снегопад в Киеве в течение 16 января не повлиял на работу международного аэропорта «Борисполь».

Как сообщили УНИАН в аэропорту, аэродром аэропорта «Борисполь» содержится в эксплуатационном состоянии: работают обе взлетно-посадочные полосы, коэффициент сцепления на ВПП не опускается ниже нормы, что позволяет выполнять полеты без ограничений всем типам воздушных судов.

На перроне круглосуточно убирают снег со взлетно-посадочных полос, с перронов, подъездных путей, расчищаются огни светосигнального оборудования.

«Для снегоуборочных работ применяются 16 единиц техники. Для предотвращения гололеда осуществляется обработка взлетно-посадочных полос с целью предупреждения возникновения ледяного слоя. Параллельно в соответствии с действующими стандартами перед вылетом проводится противоледовая обработка воздушных судов», - говорится в сообщении аэропорта.

Кроме того, в сообщении отмечается, что «задержки рейсов, которые имеют место в аэропорту, связаны с поздним прибытием воздушных судов, ожиданием трансферных пассажиров и производственными процессами авиакомпаний».

«Никакой задержки по погодным условиям и по причинам, связанным с работой служб аэропорта, не зафиксировано. Ситуация в аэропорту является вполне штатной», - говорится в сообщении аэропорта.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.