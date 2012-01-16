Азаров: Цена на газ в Украине в пять раз выше, чем в США

Цена на газ в Украине в пять раз выше, чем в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с исполнительным директором Глобального фонда Мишелем КАЗАЧКИНЫМ.

«Продолжает действовать крайне невыгодное для нас соглашение о поставках газа из России. Эта цена у нас в пять раз выше, чем в Соединенных Штатах Америки. На минуточку давайте задумаемся», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в США цена газа составляет 99 долларов за тысячу кубометров, а в Украине без учета харьковской скидки 516 долларов за тысячу кубометров. По словам главы правительства, это дополнительно почти 1 млрд. долларов ежемесячных платежей России.

По мнению Н.АЗАРОВА, эти средства могли бы быть направлены на здравоохранение и социальные потребности, в частности, на борьбу с ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: по купле-продаже на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа по территории Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за 1 тыс. куб. м.

Сейчас Украина пытается снизить цену на газ.