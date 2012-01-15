Журналист из Артемовска выиграл литературный конкурс в Нью-Йорке

В Нью-Йорке объявлен победитель литературного конкурса «Дары волхвов». Победителем стал Николай Фоменко с рассказом «Ракетный пояс Москвы».



Премия в 500 долларов вручается за лучший рассказ на русском языке. Произведение должно соответствовать сюжетной формуле знаменитого рассказа О. Генри – любовь, жертва и неожиданная развязка с счастливым концом.



В краткой биографической справке Фоменко написал: «Живу в городе Артёмовск Донецкой области. По образованию художник. Занимаюсь с детьми в художественной студии. Член Союза журналистов Украины. Пишу очерки для газет. Несколько моих рассказов опубликовано в последнем номере журнала "Союз Писателей", издающемся в Харькове.

Дипломы финалистов получат также журналист из Омска Игорь Буторин – за рассказ «Всяку бабу воспитывать надо» и еще один журналист, живущий в селе Голубовское Луганской области, Юрий Шипневский – за рассказ «Копанка», сообщает сайт RUNYweb.com