Подростки за ночь вынесли со склада 9,5 тонн зерна

В Кировоградской области милиция задержала трех жителей Маловысковского района, 1992 и 1995 г.р., которые похитили с арендованного фермером склада 9,5 тонн зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Воры решили, что попасть в склад, расположенный на окраине райцентра, несложно из-за плохой охраны. Хранить украденное зерно планировали у одного из участников преступления, проживающего неподалеку.

Они ночью разобрали крышу склада, попали внутрь, ссыпали награбленое в мешки и тем же путем покинули помещение. Поскольку транспорта у них не было, мешки переносили сами. Часть украденного злоумышленники продали оптовым покупателям, часть семян подсолнуха обменяли на растительное масло.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса (кража, в сочетании с проникновением в помещение или хранилище или нанесшая значительный вред потерпевшему), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, а также по статье 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), санкция которой – наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, недавно работники правоохранительных органов в Кировоградской области задержали подозреваемых в краже около четырёх тонн семян с территории сельскохозяйственного предприятия в Ульяновском районе.