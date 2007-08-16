Старинной тернопольской церкви милиция вернула часть украденных вещей

Тернопольские стражи порядка вернули ценную церковную атрибутику, которую злоумышленники похитили из церкви Рождества Христового XVII века.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВС в Тернопольской области, стражи порядка задержали двух подозреваемых в совершении преступления. После этого начальник областного управления милиции Виталий МАКСИМОВ вернул священнослужителю храма, протоиерею Роману ПРИТУЛЕ почти три десятка церковных вещей стоимостью более 10 тыс. грн. В частности, позолоченные и серебряные кресты, украшенное Евангелие, чашу для причастия. Однако украшений, которые люди жертвовали чудотворной иконе Матери Божьей, стражи порядка у задержанных не обнаружили и продолжают их поиск.

Как сообщал УНИАН, утром 9 августа настоятель церкви Рождества Христового протоиерей Роман ПРИТУЛА, придя в храм, обнаружил, что в церкви побывали воры, которые похитили достаточно много церковных ценностей. Ни одной иконы, по его данным, воры не украли.