Старинной тернопольской церкви милиция вернула часть украденных вещей
... кресты, Евангелие, потир
Тернопольские стражи порядка вернули ценную церковную атрибутику, которую злоумышленники похитили из церкви Рождества Христового XVII века.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВС в Тернопольской области, стражи порядка задержали двух подозреваемых в совершении преступления. После этого начальник областного управления милиции Виталий МАКСИМОВ вернул священнослужителю храма, протоиерею Роману ПРИТУЛЕ почти три десятка церковных вещей стоимостью более 10 тыс. грн. В частности, позолоченные и серебряные кресты, украшенное Евангелие, чашу для причастия. Однако украшений, которые люди жертвовали чудотворной иконе Матери Божьей, стражи порядка у задержанных не обнаружили и продолжают их поиск.
Как сообщал УНИАН, утром 9 августа настоятель церкви Рождества Христового протоиерей Роман ПРИТУЛА, придя в храм, обнаружил, что в церкви побывали воры, которые похитили достаточно много церковных ценностей. Ни одной иконы, по его данным, воры не украли.