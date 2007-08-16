Открылся международный лагерь «Крым - колыбель православия»

В Севастополе открылся первый международный лагерь «Крым - колыбель православия», в рамках которого состоится международный песенный фестиваль «Небо славян». Об этом сообщил на пресс-конференции в Севастополе продюсер и координатор проекта Сергей УЧАНЕЙШВИЛИ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, эта акция организована при поддержке Севастопольского и Ялтинского горсоветов депутатов, управления культуры горгосадминистрации Севастополя, командования ЧФ РФ, Санкт-Петербургского общественного фонда "Братский корпус Николая Чудотворца", православных граждан России, Беларуси и Украины.

Как отметил председатель оргкомитета фестиваля настоятель Александро-Невской лавры (Санкт-Петербург) архимандрит НАЗАРИЙ „наша цель - приобщить как можно больше молодых людей к православию”.

Лагерь расположился в пригородном поселке Кача - в 40 километрах от Севастополя. Там, в Доме офицеров Качинского гарнизона (авиационный гарнизон ЧФ РФ - УНИАН) пройдут конкурсные концерты фестиваля "Небо славян". Его участники также выступят с благотворительными концертами на кораблях и в воинских частях ЧФ РФ и на эстраде Приморского бульвара Севастополя.

Программу фестиваля завершит трехдневное крестное шествие от города Кача до Бахчисарая, где его участники 28 августа примут участие в Божественной литургии в Успенском пещерном монастыре.

Как также сообщалось на пресс-конференции, международный лагерь "Крым - колыбель православия" - третья, заключительная акция международного фестиваля, который раньше проходил в России и Беларуси.