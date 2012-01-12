Чернобыльцы обещают не брать "проституток"

Луганские чернобыльцы создают новую областную организацию «Чернобыль-86».

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил руководитель луганской городской организации «Инвалиды Чернобыля» Алексей ДЕМЧЕНКО.

По его словам, решение об этом было принято 10 января на заседании совета организации «Инвалиды Чернобыля».

Новую организацию создают в противовес областной организации «Союз Чернобыль», поскольку, как считают в совете организации «Инвалиды Чернобыля», руководство «Союза Чернобыль» на самом высшем уровне предало членов организации. «В новую организацию каких-либо проституток брать не будем», - заявил А.ДЕМЧЕНКО.

Он также сообщил, что было принято решение повторно массово подать заявления в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что решения судов по чернобыльским выплатам в Украине не выполняются.

Кроме того, по словам А.ДЕМЧЕНКО, участники заседания пришли к согласованному мнению, что акции протеста проводить нецелесообразно, поскольку прошлогодние акции не имели результата.