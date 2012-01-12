Азаров о погоде, ценах и курсе на эффективность

Премьер-министр Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров поставил задачу развития в 2012 году агропромышленного комплекса, и в частности, обеспечения стабильных цен на сельхозпродукцию и расширение ее ассортимента.

Об этом говорится на правительственном портале.

«Мы должны и дальше продолжать курс на повышение эффективности и производительности сельского хозяйства. А это будет непросто. Все наблюдали осенью засуху, все видят, какая в этом году бесснежная зима, и какие это риски для урожая озимых», - отметил Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр поставил задачу уже сейчас начать подготовку к весенне-полевым работам, максимально учтя все плюсы и минусы предыдущего года.

По его словам, важно максимально сконцентрировать адресную материальную поддержку на тех направлениях, от которых ожидается достичь максимальной эффективности.

«Сегодня есть все возможности для того, чтобы преодолеть наиболее неблагоприятное развитие ситуации и обеспечить стабильные цены и расширение всего ассортимента сельхозпродукции», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.