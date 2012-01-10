Детям без прививок разрешат посещать детсады?

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно защиты населения от инфекционных болезней.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 326 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в законы Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» (ст.27) и «О защите населения от инфекционных болезней» (статьи 1,12, 13,15). Изменениями предусмотрено четкое определение критериев обязательности профилактических прививок, которые должны проводиться населению Украине; делегирование полномочий по утверждению их перечня и порядка проведения центральному органу исполнительной власти по вопросам здравоохранения; установление общих требований к проведению профилактических прививок; введение сертификата профилактических прививок как документа установленного образца, который содержит сведения о проведенных лицу профилактических прививках или отказе от них, наличии медицинских противопоказаний, послевакцинальных реакций или осложнений.

Также предлагается обеспечить ежегодный пересмотр календаря профилактических прививок с учетом эпидемической ситуации в Украине и в мире.

Кроме того, законопроектом отменяется требование действующей нормы статьи 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» относительно запрета посещения детских заведений детьми, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, вместо которой вводится норма о возможных временных ограничениях посещения на период неблагополучной эпидемической ситуации.

Законопроект предусматривает, что профилактические прививки по возрасту, включенные в календарь прививок, являются обязательными.

Центральный орган исполнительной власти по вопросам здравоохранения ежегодно пересматривает календарь прививок с учетом эпидемической ситуации в Украине и в мире и в случае необходимости вносит соответствующие изменения в него. Работники определенных производств (профессий) подлежат также профилактическим прививкам в связи с профессиональной деятельностью, которые являются обязательными. В случае отказа или уклонения лица от проведения профилактических прививок в связи с профессиональной деятельностью, оно не допускается к выполнению работ, связанных с повышенным риском заражения и/или распространения инфекционных болезней.

Перечень производств (профессий), к работе в которых не могут быть допущены лица, которым не были сделаны профилактические прививки в связи с профессиональной деятельностью, и порядок проведения таких прививок устанавливается центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения.

В случае угрозы возникновения или массового распространения определенной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах может быть принято решение о проведении обязательных профилактических прививок против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Другие профилактические прививки, которые не включены в календарь прививок и не проводятся по эпидемическим показаниям, проводятся по собственному желанию лица или его законных представителей за счет собственных средств.

Профилактические прививки проводятся после обязательного медицинского обследования лица в случае отсутствия у него соответствующих медицинских противопоказаний.

Совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические прививки проводятся при их согласии. Лицам, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста или признаны в установленном законом порядке недееспособными, профилактические прививки проводятся при согласии их объективно информированных родителей или других законных представителей. Лицам в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет или признанным судом ограниченно дееспособными профилактические прививки проводятся при их согласии после предоставления объективной информации и/или при согласии объективно информированных родителей или других законных представителей этих лиц.

В случае отказа от проведения обязательных профилактических прививок лицо или его законные представители обязаны подтвердить свое решение об отказе в письменном виде в форме, установленной центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения.

Прием детей в воспитательные, учебные, оздоровительные и другие детские заведения проводится при наличии соответствующей медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, в которой обязательно указываются сведения об отсутствии у него инфекционных болезней, контактов с больными инфекционными болезнями или бактерионосителями и проведенных ему профилактических прививках.

В случае неблагополучной эпидемической ситуации отсутствие обязательных профилактических прививок по возрасту влечет за собой временный отказ в принятии ребенка в соответствующее заведение и/или его посещении.