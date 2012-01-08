В Харькове спасатели силой вытянули из реки женщину
19:26, 08 января 2012Общество
4525 0
Спасенную отправили в больницу
В Харькове на Рождество спасатели вытащили из реки 27-летнюю женщину.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Харьковской области, сообщение о том, что в реке Харьков, у пешеходного моста, находится человек, поступило к спасателям от прохожих вчера около 20.55.
Бригада спасателей, прибывшая на место происшествия, обнаружила, что посреди реки по пояс в холодной воде стоит женщина. На призывы спасателей немедленно выйти из воды она не реагировала.
Подобравшись к женщине, спасатели зацепили ее веревками и спасательным кругом и вытащили на берег, при этом женщина оказывала сопротивление. Спасенную отправили в больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter