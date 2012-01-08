14-летнюю школьницу нашли задушенной в Жмеринке
15:59, 08 января 2012Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Жмеринке Винницкой области в парке им. Горького была обнаружена мертвой 14-летняя ученица 8-го класса местной школы.
Об этом сообщает Сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.
По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).
Милиция принимает все необходимые меры для установления и задержания виновника преступления. Работает усиленная следственно-оперативная группа милиции.
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