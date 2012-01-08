14-летнюю школьницу нашли задушенной в Жмеринке

В Жмеринке Винницкой области в парке им. Горького была обнаружена мертвой 14-летняя ученица 8-го класса местной школы.

Об этом сообщает Сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Милиция принимает все необходимые меры для установления и задержания виновника преступления. Работает усиленная следственно-оперативная группа милиции.