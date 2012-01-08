Свыше тысячи температурных рекордов установлено в США за неделю

Из-за необычно теплой погоды на этой неделе в США было установлено свыше тысячи температурных рекордов, сообщил Национальный центр климатических данных в Северной Каролине.

Только в пятницу было зафиксировано 315 новых абсолютных температурных рекордов для разных населенных пунктов.

Большинство беспрецедентно теплых дней приходятся на юг США и западное побережье. Но и Нью-Йорк в выходные наслаждается теплой погодой - дневная температура достигает 16 градусов. Хотя до абсолютного рекорда не хватает двух градусов - в 1907 году ртутный столбик поднимался до 18 градусов. А самым холодным 7 января было в 1986 году, когда Нью-Йорк сковал 14-градусный (!) мороз.

В Центральном парке на Манхэттене в эти дни можно полюбоваться ковром подснежников, обычно появляющихся лишь в марте, передает корреспондент РИА Новости. А также можно наблюдать цветение сакуры: температурный сбой "обманул" почки, которые будущей весной уже не распустятся, - и перелетных птиц, до сих пор не мигрировавших в южные штаты.

Но метеорологи предупреждают, что вслед за "весной" в середине января придет настоящая зима c морозами и метелями.