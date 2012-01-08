Новорожденной тройне выделили квартиру

Власти Днепропетровска выделили трехкомнатную квартиру семье Виктории и Сергея ПАРХОМЕНКО, у которых 1 января родилась тройня – две девочки и мальчик.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Днепропетровского горсовета Наталья БАБАЧЕНКО.

«Городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО поздравил счастливых родителей и подписал распоряжение о выделении семье ПАРХОМЕНКО трехкомнатной квартиры площадью 70 квадратных метров в новом жилом доме. Раньше собственного жилья у молодой семьи не было», - отметила Н.БАБАЧЕНКО.

По ее словам, многодетной семье из городского бюджета также предоставят 18 тыс. грн. материальной помощи.

По данным Департамента здравоохранения Днепропетровского городского совета, 25-летняя В.ПАРХОМЕНКО 1 января 2012 г. в роддоме №1 родила тройню. На данный момент состояние детей удовлетворительное, но они нуждаются в дальнейшем наблюдении в условиях стационара из-за недостаточного веса.

С 1982 по 2007-й год тройни в Днепропетровске не рождались. С 2007 года в городе каждый год рождались тройни.