Слова Януковича комментирует юрист

На чиновников государственных органов исполнительной власти неприкосновенность не распространяется.

Так прокомментировал УНИАН юрист юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры» Денис РАБОМИЗО сегодняшние предложения премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА отменить до выборов неприкосновенность и льготы для чиновников всех уровней.

Д.РАБОМИЗО подчеркнул, что правом на неприкосновенность в Украине пользуются, во-первых, народные депутаты, что регламентируется ст. 80 Конституции Украины и ст. 27 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", а также Президент Украины (ст. 105 Конституции Украины). Кроме того, по словам юриста, неприкосновенность распространяется на судей Конституционного Суда Украины (ст.149 Конституции, ст. 28 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины"), а также на судей (ст. 126 Конституции Украины, ст. 13 Закона Украины "О статусе судей").

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней. «Давайте будем инициировать, есть депутаты, обратимся к Президенту в начале сентября, до выборов соберем депутатов и единогласно проголосуем за отмену неприкосновенности и всех льгот Президента, премьер-министра, министров, депутатов Верховной Рады и судей. Всех! Давайте сделаем, и это будет нормальный подход до выборов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что сегодня намерен обсудить тему отмены неприкосновенности для чиновников всех рангов с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.