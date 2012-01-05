На «Донецкоблэнерго» претендуют Ахметов и Григоришин

На участие в конкурсе по продаже 40,061% госпакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" подали заявки DTEK Holdings Limited (Кипр) и ООО "Луганское Энергетическое Объединение", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации ФГИУ, на конкурс по продаже 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго" поступила только одна заявка - от DTEK Holdings Limited.

Напомним, 3 января истек срок приема заявок на участие в объявленных ФГИУ конкурсах по продаже "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго".

Как сообщал УНИАН, конкурсы по продаже 25% акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" Фонд госимущества объявил 16 ноября 2011 г.

Конкурсы состоятся 11 января 2012 г. Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" составляет 1 млрд. 174 млн. грн., начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" - 449,5 млн. грн.

DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компаний крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего в свою очередь в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

ООО "Луганское Энергетическое Объединение" (ранее "Луганскоблэнерго") является одним из крупнейших энергопостовляющих компаний на территории Украины. ООО "ЛЭО" - монополист по снабжению электроэнергией в Луганской области.

Как напоминает Украинская правда, что ДТЭК Рината Ахметова в конце 2011 года выиграл два первых конкурса по продаже 25% "Киевэнерго" и 45,103% "Западэнерго", в которых он также был вторым по величине после государства акционером.

Энергоснабжающая компания "Луганское энергетическое объединение" входит в группу "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.