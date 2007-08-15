Мороз подал еще одну жалобу в суд

Социалистическая партия Украины обжаловала постановление Центральной избирательной комиссии от 13 августа о включении кандидатур от блока «Наша Украина» в состав окружных избирательных комиссий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Соцпартии.

По данным пресс-службы, завтра, 16 августа, в 11.00 Окружной административный суд Киева (ул. Десятинная, 4/6) рассмотрит исковое заявление СПУ о признании незаконным и отмене этого постановления ЦИК (№ 99).

Основанием представления данного иска, идет речь в сообщении, стало незаконное решение ЦИК от 13.08.2007 года о включении в состав окружных избирательных комиссий кандидатов от блока «Наша Украина» вопреки требованиям статьи 102-2 Закона «О выборах народных депутатов Украины». (Ст. 102-2 вышеупомянутого закона предусматривает: при проведении внеочередных выборов депутатов используются формы избирательных документов, утвержденные (установленные) Центральной избирательной комиссией для последних очередных выборов депутатов с соответствующим изменением даты проведения выборов, - УНИАН).

Подача данного иска Социалистической партией Украины имеет цель устранить препятствия к проведению прозрачных и ровных выборов в строгом соответствии нормам действующего законодательства, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, СПУ раньше обжаловала постановления ЦИК об участии представителей БЮТ и “Нашей Украины” в формировании избирательных комиссий.

Основанием подачи иска стало то, что на момент начала избирательного процесса данные фракции юридически перестали существовать, а полномочия депутатов-членов этих фракций были досрочно прекращены на основании решений съездов соответствующих партий.

14 августа Окружной административный суд Киева не удовлетворил исковое заявление СПУ о признании противоправными и отмене постановлений ЦИК, в которых предусмотрено представительство БЮТ и “Нашей Украины” в избирательных комиссиях.

Центризбирком образовал 225 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов. Согласно решению, в каждой из комиссий – по трое представителей Партии регионов, СПУ та КПУ, а от “Нашей Украины” и БЮТ по 4 и 5 поочередно.