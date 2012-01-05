Ротвейлер загрыз ребенка - против хозяина возбудили дело

В отношении хозяина ротвейлера, в результате укусов которого умерла 9-летняя девочка в селе Суховерхов Кицманского района Черновицкой области, возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции 4 января сообщил начальник УМВД Украины в Черновицкой области, генерал-майор милиции Николай ХАРАБАРА.

«Мы возбудили уголовное дело 28 декабря в отношении хозяина собаки за неумышленное убийство. Уголовное дело возбуждено, и я вам обещаю, что оно будет обязательно направлено в суд. Я не утверждаю, что суд примет решение, что хозяин пса обязательно сядет в тюрьму, поскольку он не хотел трагедии, но решение будет», - заверил Н.ХАРАБАРА.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря от укусов ротвейлера умерла 9-летняя девочка, несмотря на оказанную помощь в реанимационном отделении Кицманской центральной районной больницы.