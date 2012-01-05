Венгерский форинт упал до рекордно низкой отметки

Курс венгерского форинта опустился до рекордно низкой отметки по отношению к евро, сообщает агентство Bloomberg. На торгах 4 января в Будапеште за евро давали 319,4 форинта, что почти на процент меньше значения предыдущего дня.



Форинт понизился на фоне слухов о том, что переговоры, которые Венгрия сейчас ведет с Международным валютным фондом о предоставлении кредита в размере 15-20 миллиардов долларов, могут быть отложены.



Другим последствием слухов о приостановке переговоров стал резкий рост ставок по государственным облигациям. 10-летние бонды сейчас торгуются с доходностью 10,58 процента годовых.



В ноябре власти Венгрии обратились за финансовой помощью к МВФ, рассчитывая получить кредит сроком на 3-4 года.Это произошло из-за сложной обстановки на финансовых рынках, не позволяющей Будапешту самостоятельно рефинансировать долги, достигшие к концу 2011 года 85 процентов ВВП.



Ранее ожидалось, что решение о выделении средств будет принято в начале 2012 года.



Три года назад Венгрия стала первой страной ЕC, получившей международную финансовую помощь. МВФ выделил стране кредит на рекордную на тот момент сумму в 15,7 миллиарда долларов. В 2010 году Будапешт отказался принимать дополнительные кредиты, мотивировав это стабилизацией государственных финансов, замечает Лента.ру.