Регионалы уже ”забили” в бюджете деньги под свои обещания

Предвыборные социальные инициативы Партии регионов уже запланированы в проекте государственного бюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«В проекте государственного бюджета на 2008 год предусмотрена единоразовая выплата при рождении первого ребенка в размере 11 тыс. 700 грн., второго – 25 тыс. грн. и третьего – 50 тыс. грн.», - сказал М.ПАПИЕВ.

Министр труда также сообщил, что правительство намерено внедрять с 2008 года программу финансирования при воспитании детей до поступления в учебное заведение. В частности, по его словам, уже с 1 января 2008 года семьи при воспитании детей в возрасте от 3-х до 13 лет будут ежемесячно получать по 100 грн., а в возрасте от 13 до 18 лет – до 200 грн.

«Сейчас мы также работаем над программой по обеспечению финансирования создания первых рабочих мест для выпускников учебных заведений», - уточнил он.