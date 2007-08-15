В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди и жару

Завтра, 16 августа, на территории Украины ожидается дождливая погода, воздух прогреется до +24-29°.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, преимущественно без осадков будет только в западных областях.

Температура ночью 12-17°, в южной и восточной части 18-23°; днем 24-29°, в Закарпатье и восточных областях до 32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 17-22°.

17-18 августа сохранится переменная облачность. 17 августа ночью в восточной половине, днем в Крыму и Приазовье местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков.

18 августа без осадков, только в западных областях грозовые дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, в западных областях - северо-восточный, 3-8 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей 21-23°; днем 26-31°, в южной и восточной части 29-34°, 18 августа в западных областях 23-28°.

19-20 августа в западных, местами в северных и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди с грозами; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в южной и восточной части ночью 17-23°, днем 28-34°, местами 35-36°; в западных областях ночью 13-18°, днем 23-29°; на остальной территории ночью 15-21°, днем 25-31°.

Завтра в Киеве и области кратковременные дожди, местами грозы. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°; по области ночью 12-17, днем 24-29°.

17-18 августа в столице и области преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

19-20 августа ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, днем 25-31°.