Суд запретил массовые акции в центре Одессы

Приморский районный суд Одессы запретил проведение массовых акций в центральной части города, ограниченной улицами Приморской, бульваром Искусств, улицами Преображенской, Греческой и Польским спуском, в период с 3 августа по 3 сентября текущего года.

Об этом сообщается на официальном сайте Одесского городского совета.

Этим вердиктом, уточняет горуправление информации, «удовлетворен административный иск исполнительного комитета Одесского горсовета к гражданину Анатолию СТЕПАНЧЕНКО (Одесское общество «Просвіта») и гражданину Валерию КАУРОВУ (Одесская организация «Единое отечество»), уведомивших исполком о намерении провести, соответственно, пикет на Екатерининской площади и Крестный ход по маршруту: Преображенский собор, улица Дерибасовская, улица Екатериниская, Екатерининская площадь. Указанным, а также любым иным физическим и юридическим лицам запрещено проведение пикетов, манифестаций, установка палаток и других агитационных сооружений» в центральной части города.

Суд принял во внимание информацию истца, говорится в сообщении, «о строительных работах с использованием тяжёлой строительной техники, связанных с реконструкцией Театральной площади, Екатерининской площади, Думской площади, улицы Ланжероновской и Пионерского парка, а также письмо облуправления МВД Украины в Одесской области к Одесскому горсовету от 2 августа с предложением «на основании ст.39 Конституции Украины обратиться в суд для установления ограничений при проведении обозначенных мероприятий в связи с возможностью возникновения столкновений между активистами разных политических направлений и Украинского казачества, что приведёт к нарушению общественного порядка и угрозе безопасности граждан».

Как сообщал УНИАН, 14 августа представители казацких организаций Одесской области, в частности, Ассоциация казацких товариществ «Сечь», снова пикетировали Одесский городской совет, требуя прекратить строительство в центре города памятника российской императрице Екатерине II.

Ряд участников акции, в частности историк-краевед Сергей ГУЦАЛЮК, заявил журналистам, что ученые из Санкт-Петербурга прислали накануне в Одессу копии архивных документов, связанных с застройкой Одессы. Согласно этим документам, убеждены представители казачества, торжеством исторической справедливости было бы восстановление на площади храма Святой Екатерины (документы подтверждают, что такой храм действительно находился на площади в XVIII веке), а не монумента Екатерине II, сооруженного в 1900 году.

Пикетчики передали документы вице-мэру Одессы Михаилу КУЧУКУ, а также вручили ему лупу – «чтобы лучше было видно».

Кроме того, казаки требуют проведения общественных слушаний по вопросу восстановления памятника. Заместитель городского председателя Одессы пообещал, что с полученными документами ознакомятся специалисты. М.КУЧУК подчеркнул, что «ни власти, ни общественности не стоит вмешиваться в дела историков».

Справка УНИАН. Горсовет Одессы 4 июля принял решение «О порядке реконструкции Екатерининской площади», которым предусмотрено установление здесь монумента Екатерине II и осуществление текущего ремонта окружающих домов и мостовой.

Представители национально-патриотических сил и казачества уже несколько раз проводили акции протеста против сооружения памятника.

Памятник Екатерине II был установлен в центре Одессы в 1900 и снесен в 1920 году. Его фрагменты хранятся в областном историко-краеведческом музее. Позже на этой площади был воздвигнут памятник Льву Толстому, затем Адаму Мицкевичу, Карлу Марксу. В годы оккупации площадь К.Маркса назвали именем Гитлера. А в 1965 году на площади Потемкинцев, согласно постановлению правительства УССР, был установлен памятник «Потемкинцам – потомки», который в июне текущего года демонтирован с целью перемещения на Таможенную площадь.