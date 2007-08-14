Рудьковский: на харьковское метро нужно не меньше 100 млн. грн. из госбюджета

На строительство Харьковского метрополитена в следующем году необходимо выделить из госбюджета не менее 100 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ.

"Главные задачи, стоящие сегодня перед метростроевцами, - введение станции метро «Алексеевская», а также строительство линии метро, которая будет соединять город с харьковским аэропортом», - подчеркнул Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он также отметил, что в 2008-2009 гг. Министерство транспорта и связи планирует приобрести подвижной состав для метрополитена. По его мнению, учитывая открытие новых станций, речь может идти о 50 вагонах.

Справка УНИАН. В Харьковском метрополитене сейчас строятся станции «Интернациональная» (планируется ввести в эксплуатацию в 2007 г.) и «Пр. Победы» (в 2009 г.).

Харьковский метрополитен занимает второе место в Украине по протяженности (35,59 км), а также по количеству перевезенных пассажиров (в среднем около 800 тыс. в сутки). В харьковском метро 28 станций, подвижной состав - 321 вагон.