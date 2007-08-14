Милиция выявила две большие наркоплантации

Сотрудники Одесского облуправления борьбы с организованной преступностью и Измаильского горотдела милиции выявили в ходе проверки оперативной информации два крупных незаконных посева конопли на землях одного из сельсоветов района.

Об этом УНИАН сообщила руководитель Центра общественных связей УМВД в Одесской области Ольга БОГАЧЕНКО.

„Растения были высажены между рядами кукурузы на 15-гектарной плантации, принадлежащей 50-летнему местному фермеру, - сообщила она. - Собранный милицией «урожай» составил почти 180 тысяч кустов наркосодержащих растений”.

Позднее правоохранительные органы обнаружили еще крупную плантацию конопли на кукурузном поле площадью свыше 30 гектаров. Изъятые образцы растений направлены на экспертизу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Всего в ходе оперативно-профилактической операции “Мак-2007”, сообщила О.БОГАЧЕНКО, на территории области правоохранительные органы уже выявили свыше 200 незаконных посевов наркосодержащих растений, раскрыто 1432 факта незаконного обращения наркотиков и изъято почти 1400 кг наркосодержащих средств. На основании этих фактов возбуждено 920 уголовных дел, в том числе 224 - за сбыт нарковеществ.