Столичные продавцы газет грозят забастовкой

Из-за того, что 29 декабря на сессии Киевского городского совета депутаты так и не приняли решение по упорядочиванию торговли в МАФах, столичные продавцы прессы готовятся к забастовке.

«Нам уже полгода обещают, что примут решение и выдадут документы. Но воз и ныне там. Обещали, что продавцов прессы освободят от уплаты паевого взноса, потом — что сделают его минимальным», — заявил глава Ассоциации прессы Алексей Бабанский, пишет ZN.UA со ссылкой на "Сегодня".

«Но, по нашим данным, на закрытом заседании в мэрии был представлен проект, по которому мы должны в год платить 7500 грн. взноса, 5600 грн. за паспорт, да еще оплачивать согласования с „Киевгазом“, „Киевводоканалом“. Для нас это дорого. К тому же собираются не пускать прессу, как и все МАФы, в зону НСК, к переходам и метро», — добавил он.