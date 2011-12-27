Под колесами "мерседеса" погиб велосипедист

В Житомирской области од колесами автомобиля погиб велосипедист.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ в Житомирской области, трагедия произошла в понедельник, около 17 часов в поселке Червоноармейск.

24-летний водитель автомобиля Mercedes-benz из Житомира наехал на велосипедиста - 55-летнего жителя села Ягодинка Червоноармейского района.

В результате наезда велосипедист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Работники правоохранительных органов проводят проверку по этому факту.