Секретариат Президента критикует Кабмин за лоббирование «ТАСКО-экспорт»

Постановление Кабинета Министров Украины об осуществлении госпредприятием «ТАСКО-экспорт» экспорта и импорта товаров военного назначения не отвечает основным принципам государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества, существенно осложняет осуществление государственного экспортного контроля, создает предпосылки для утечки государственной тайны и нарушения международных обязательств Украины, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, это отметил руководитель Главной службы и оборонной политики безопасности Секретариата Президента Украины Михаил ЮРСА, комментируя Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об остановке действия этого постановления Кабмина.

М.ЮРСА напоминает, что отмеченным постановлением от 11 июля 2007 года № 895 «О дополнении постановления Кабинета Министров Украины от 12 июля 1999 года № 1228» государственное предприятие «Внешнеторговая фирма «ТАСКО-экспорт» (г. Киев) уполномочивается на деятельность, прямо связанную с обеспечением национальной безопасности и обороны государства, а именно: осуществление в полном объеме экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, которые содержат сведения, представляющие государственную тайну.

М.ЮРСА выразил озабоченность, что решение в отрасли, которая имеет непосредственное отношение к сфере национальной безопасности, на нарушение Конституции и законов Украины принято в обход Совета национальной безопасности и обороны Украины, без учета мнения других совещательных и консультативных органов, которые созданы для наработки единых действий государственных органов по реализации государственной политики в этой чувствительной отрасли.

К тому же, это решение принято, невзирая на то, что на ближайшее время запланировано рассмотрение вопроса о совершенствовании военно-технического сотрудничества на заседании СНБО.

«Лоббирует компанию «ТАСКО-экспорт» Министерство промышленной политики, руководство которого вместо направления усилий на выведение из кризиса предприятий оборонной отрасли, обеспечение формирования внутреннего рынка ОВТ и высокотехнологичной продукции, принятие обоснованных планов реструктуризации, реализации государственной инновационной политики, в сфере промышленности занялось активной коммерческой деятельностью в отрасли торговли оружием», – отметил М.ЮРСА.

Он подчеркнул, что торговля оружием имеет совсем другие экономические факторы, чем торговля товарами широкого потребления. «Какими экономическими законами можно объяснить то, что государство отказывается от продажи вооружения, хотя покупатель может заплатить за него вдвое большую цену? Но здесь уже играют роль другие законы, тесно связанные с национальной безопасностью страны и ее международными обязательствами», – сказал руководитель Службы Секретариата.

По мнению М.ЮРСЫ, такой подход нынешнего руководства Минпромполитики к развитию ОПК и ВТС не может считаться конструктивным и не отвечает государственным интересам. Какие-либо личностно-субъективные виденья и реализация коммерческих схем при управлении отраслью, от которой зависит национальная безопасность нашего государства, являются недопустимыми, отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент подписал указ, которым остановил действие постановления Кабинета Министров Украины от 11 июля 2007 года № 895 «О дополнении постановления Кабинета Министров Украины от 12 июля 1999 года № 1228» и направил конституционное представление о несоответствии этого постановления Конституции Украины.