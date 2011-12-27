Кабмин подарил Ступке дом в Конча-Заспе

Кабинет министров предоставил актеру Богдану СТУПКЕ право на пожизненное пользование помещением в доме отдыха “Конча-Заспа” Государственного управления делами.

Соответствующее распоряжение от 26 декабря № 1324-р обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин принял предложение Министерства культуры, согласованное с Государственным управлением делами, о предоставлении народному артисту Украины Б.СТУПКЕ права на пожизненное пользование помещением (дом 49) в доме отдыха “Конча-Заспа” Государственного управления делами, которое он занимает, на условиях оплаты, определенных распоряжением Кабинета министров Украины от 19 января 1994 г.