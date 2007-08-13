Ющенко: создание ”Укратомпрома” - это попытка отнять предприятия у государства

Президент остановил действие постановлений Кабинета министров Украины о создании государственного концерна «Укратомпром».

Об этом сказано в указе Президента № 706 от 13 августа, размещенном на официальном портале главі государства.

В документе глава государства отмечает, что передача в уставный фонд «Укратомпрома» государственных предприятий НАЭК «Энергоатом», ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», ГП «Смолы», которые согласно Закону «О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации», не подлежат приватизации, создает условия для отчуждения из госсобственности этих предприятий, поскольку уставом госконцерна предусмотрено пользование активами указанных предприятий на принципах полного хозяйственного ведения.

«Таким образом, отмеченными постановлениями Кабинета Министров Украины вопреки Закону Украины «Об основах национальной безопасности Украины», по которому постоянное функционирование и развитие топливно-энергетического комплекса государства определено одним из основных направлений государственной политики по вопросам национальной безопасности в экономической сфере, предоставляется возможность отчуждения из государственной собственности имущества, приватизация которого запрещена, в частности атомных электростанций, которые работают в единой энергосистеме Украины и обеспечивают ее целостность. Это создает угрозу экономической безопасности государства», – отмечается в указе Президента.

В этой связи Президент обратился в Конституционной суд с конституционным представлением относительно соответствия Конституции Украины постановлений Кабмина о создании госконцерна «Укратомпром».

Справка УНИАН. 29 декабря 2006 года правительство приняло решение создать концерн "Укратомпром" для организации элементов незамкнутого цикла производства ядерного топлива в Украине. Предполагалось, что в Государственный концерн «Укратомпром» войдут шесть государственных предприятий и четыре научно-исследовательских института.

В перечень участников концерна были включены: ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (добыча, переработка урановой руды, г.Желтые Воды, Днепропетровская обл), ГП "Дирекция предприятия, строящегося на базе Новокостантиновского месторождения урановых руд", ГП «Смолы» (выпускает смолы для переработки урановой руды, г. Днепродзержинск), ГП "Днепропетровский завод прецизионных труб", а также ГП “Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии” (Желтые Воды).

Позже Кабинет Министров дополнил перечень участников Государственного концерна «Укратомпром» компанией ОАО «Турбоатом».

В состав концерна предполагалось также включить ОАО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект", ОАО "Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" и ОАО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" (г.Сумы), а также ГП "Цирконий", после возобновления платежеспособности.

Постановлением правительства №456 от 14 марта 2007 г. был утвержден устав Государственного концерна «Укратомпром».

Генеральным директором концерна назначен президент «Энергоатома» Андрей ДЕРКАЧ.