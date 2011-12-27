В Киеве задержали убийцу

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали гражданина Грузии, который разыскивался правоохранительными органами этого государства за совершение убийства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в октябре в центре г. Тбилиси был найден труп с многочисленными огнестрельными ранениями головы. Полиция установила, что к совершению преступления причастен 50-летний житель грузинской столицы. По некоторым данным, он хотел отомстить за убийство своего близкого родственника, но погибший мужчина не был причастен к этому делу. Задержать убийцу по горячим следам не удалось. Ему было заочно предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и он был объявлен в межгосударственный розыск. По информации полиции, этот мужчина выехал в Украину по чужим документам. Соответственно правоохранительные органы Грузии обратились к своим украинским коллегам за помощью в розыске и задержании опасного злоумышленника.

Как сообщил начальник ГУБОП МВД Украины генерал-майор милиции Эдуард ФЕДОСОВ, опытные сотрудники Главка за считанные дни установили конкретное местонахождение преступника, несмотря на то, что он соблюдал правила конспирации. Мужчина жил в Киеве, в одной из съемных квартир. В ходе спецоперации, проведенной ГУБОП с привлечением подразделения «Сокол», разыскиваемый задержан. По словам мужчины, он прибыл в украинскую столицу, чтобы совершить убийство еще одного человека, которого также заподозрил в смерти родственника. При нем было фото будущей жертвы.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции фигуранта в Грузию.

Кроме того, убозовцы задержали его приятеля-земляка, который обоснованно подозревается в совершении тяжких преступлений на территории Украины. Сейчас эта информация проверяется.