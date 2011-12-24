В милиции объяснили, почему задержали активистов, катавшихся на карусели

Столичная милиция сообщила о задержании сегодня на Крещатике пяти молодых людей, которые, катаясь на детских каруселях, развернули плакаты в поддержку массовых событий в Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью в г. Киеве, среди задержанных - четверо девушек и один парень.

«Детские аттракционы, которые группа активистов использовала не по назначению, установлены напротив станции метро «Крещатик» в рамках новогодней выставки для детей-сирот, которая именно проходит рядом, в помещении КГГА», - отметили в милиции.

В ОСО сообщили, что задержанные доставлены в Территориальный отдел милиции №4 Шевченковского райуправления, где на них составлены протоколы и отпущены под обязательство появиться в суде для рассмотрения их дела.

В милиции выразили убеждение, что «молодые люди вполне сознательно пошли на нарушение действующего законодательства, зная, что их действия неотвратимо потянут за собой вмешательство правоохранительных органов. Целеустремленно идя на конфликт с Законом, они имели единственную цель – привлечение внимания средств массовой информации и общественности к своей организации».

При этом столичная милиция напомнила, что 39 статья Конституции Украины предусматривает право каждого гражданина на мирные собрания «только без нарушений общественного порядка».

Как сообщал УНИАН, ВОО «Коалиция участников оранжевой революции» совместно с «Черным комитетом» провели флеш-моб в поддержку российской оппозиции.

По словам организаторов, акция была направлена против избирательных «каруселей», во время которой митингующие не развернули плакаты «Нет фальсификациям!» на новогодней детской карусели, которая размещена в Пассаже на Крещатике.

В российской столице в субботу состоялся многотысячный митинг, участники которого выступили против фальсификаций на выборах в Госдуму РФ 4 декабря.