На границе с Россией ”выловили” контрабанду на 300 тысяч

Пограничники заставы «Липцы» совместно с представителями Харьковского УСБУ задержали на восточной границе Украины 6 российских грузовиков из контрабандой запчастей к тракторам.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Дмитрий ГОРКОЛЬЦЕВ.

По его словам, после того, как колонна в составе 4 грузовиков Volkswagen и 2 Ivecco российской регистрации, которая двигалась в сторону России, не отреагировала на требования пограничников, она была остановлена за 200 м до границы с помощью средства принудительной остановки «Кактус».

Нарушителями государственной границы оказались 7 граждан России из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской области, Карелии и гражданин Украины из Мелитополя.

Автомобили были загружены компрессорами, поршнями, шлангами высокого давления и топливной аппаратурой для тракторов. По оценке экспертов, общая сумма контрабанды составляет около 300 тыс. грн.

Авто вместе с контрабандой переданы в СБУ. Меру дальнейшей ответственности правонарушителей определят следователи и судебные органы, отметил Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.

В целом, по его данным, на протяжении этого года харьковские пограничники задержали контрабандных товаров и грузов на общую сумму 11 млн. грн.